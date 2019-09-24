https://static.news.ru/photo/6c3de95a-deca-11e9-a2d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Актёр Анатолий Белый после спектакля «Мастер и Маргарита» в МХТ имени Чехова позвал зрителей на митинг 29 сентября против политических репрессий. Он назвал проявление солидарности с фигурантами «московского дела» делом чести каждого уважающего себя гражданина.

29 сентября на проспекте Сахарова пройдёт санкционированный митинг в поддержку несправедливо осуждённых по так называемому московскому делу. Мы считаем, это дело чести каждого человека, который мыслит и думает о своей стране, быть там. Свободу политзаключённым, — заявил Анатолий Белый со сцены.

Видео своего выступления он выложил в Facebook .

Ранее столичные власти разрешили оппозиции провести акцию в защиту политических заключённых 29 сентября. Митинг начнётся в 15:00 на проспекте Сахарова.

Как писал News.ru, ситуация вокруг выборной кампании этого сентября, уже прочно связанной с протестами, во многом переворачивает отношения общества и власти, сложившиеся за последние 10–15 лет. Один за другим голос в защиту протестующих и случайных пострадавших при разгоне акций поднимают представители тех сообществ, от которых принято ожидать если не охранительской позиции, то как минимум невмешательства.