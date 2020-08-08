Жириновский заявил об окончательном поражении Лукашенко

https://static.news.ru/photo/7a2341bc-dae3-11ea-ba72-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протесты в Белоруссии показали окончательное поражение Александра Лукашенко. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик считает, что массовые протесты прошедшей ночи после закрытия избирательных участков показали, что Лукашенко проиграл не только молодёжь, но и среднее и старшее поколения, а также «тех, кто в погонах» — всю страну.

Как написал Жириновский в своём Telegram-канале, это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих.

Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение, — говорится в сообщении.

По мнению лидера ЛДПР, белорусы — молодцы, они, наконец, набрались мужества и сказали жёсткое нет диктатуре, «это конец большевистскому режиму в этой республике».

А кто поддержал Лукашенко? Только Зюганов. И это доказывает, что начиная с 1917 года «левые» могут оставаться у власти только через насилие. Но не прошла в Белоруссии ни диктатура пролетариата, ни диктатура КПСС, ни диктатура Лукашенко, — заявил Жириновский.

В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. После закрытия избирательных участков в Белоруссии начались массовые акции протеста. Для разгона их участников силовики применили водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны по меньшей мере 213 человек.

Утром 10 августа появилась информация об одном погибшем. Как рассказали в правозащитном центре «Весна», причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, которую он получил в результате наезда спецтранспорта на протестующих. Также сообщалось ещё о троих серьёзно пострадавших. В МВД республики информацию о погибшем не подтвердили, писал NEWS.ru.