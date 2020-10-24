Жириновский заявил о необходимости создания министерства демографии

https://static.news.ru/photo/56207c24-17bc-11eb-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать министерство по демографической политике и по делам молодёжи. С такой инициативой политик выступил на встрече лидеров думских фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Надо министерство по демографической политике. Мы будем стонать — сколько русских нету, сколько ушло... А где? Кто этим занимается? Демографическая политика обязательно нужна, — приводит РИА Новости слова лидера либерал-демократической партии.

По мнению Жириновского, не менее важно создать министерство по делам молодёжи, которое заменило бы Росмолодёжь, не справляющуюся со своими обязанностями.

Не тянет Росмолодежь. Комсомол — хоть что-то было, а этот Росмол вообще никто не знает. Спросите у кого-нибудь, «кто во главе российской молодежи?» Никто не знает этого человека, чудак какой-то, где он, что он делает, — заявил лидер ЛДПР.

Как писал NEWS.ru, Владимир Жириновский опустился на третью строчку в рейтинге доверия россиян, опубликованном 24 октября исследовательским холдингом. Жириновский уступил второе место в рейтинге главе внешнеполитического ведомства страны Сергею Лаврову. Первую строчку бессменно занимает Владимир Путин.