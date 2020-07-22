Информационное пространство полно сочувственных комментариев в отношении Владимира Вольфовича и его партии, которой и так уже не один месяц аналитики поют отходную. А теперь, дескать, в порыве алчности и тщеславия Жириновский подставил ЛДПР, дав отмашку на назначение Михаила Дегтярёва. Слабый и не знакомый со сложным Хабаровским краем «сокол» провалится и только уронит рейтинг всей партии, который в регионе всегда был исключительно высоким.

Вот только Вольфовича уже неоднократно политически хоронили, над ним откровенно смеялись, им пугали добропорядочных граждан. А он лишний раз доказывал, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. И демонстрировал удивительное политическое чутьё и феноменальную выживаемость. Вот и на этот раз. Понятно, что назначению Дегтярёва предшествовал несколько затяжной торг, а умения что-то постоянно себе выторговывать Жириновскому не занимать. Во всяком случае, в отличие от других системных оппозиционеров, он напрямую вышел на президента и руководство кремлёвской администрации, решая вопрос. Фактически его ставленник в некотором смысле вызывает огонь на себя, рискует. И такой риск реально стоит некоторых иных властных уступок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы же помним, что 13 сентября — единый день голосования, на кону не только кресла губернаторов, но и выборы в более чем 10 региональных законодательных собраний. И не будет ничего удивительного в том, если в ряде местных парламентов и в муниципалитетах ЛДПР реально усилит своё присутствие. А это, между прочим, и повышение шансов на прохождение разного рода избирательных фильтров на будущее.

И не надо думать, что Вольфович не просчитывает нюансы новой ситуации и не допускает, что Дегтярёв не досидит даже до следующих выборов. Притом что в России многие уже закаялись просчитывать ситуации на год вперёд. Если даже Дегтярёву придётся уйти и уступить Хабаровск какому-то местному авторитетному хозяйственнику, то, может, персонально для него что-то и убудет в плане личного престижа и дальнейших политических перспектив. Хотя после демонстрации такой жертвенности, готовности хоть на костёр пойти место в Госдуме ему наперёд будет гарантировано.

А вот у его партийного патрона откроются новые перспективы для нового торга с Кремлём. Вернее, очередного выторговывания благ и преференций для партии и лично для себя. Важно ведь, как тот же Дегтярёв будет уходить после своего краткосрочного пребывания на Дальнем Востоке. Как передаст бразды правления в новые надёжные руки. Какую часть вины возьмёт на себя, чтобы преемник начал с чистого листа.

А главное — именно ЛДПР получает шанс выступить медиатором в затянувшемся конфликте, который уже повлиял на ситуацию в стране в целом. Партия Жириновского может предложить ряд инициатив, которые официальным силам выдвигать вроде как неуместно. В частности, потребовать открытого суда над Сергеем Фургалом, переноса процесса из Москвы в Хабаровск, публично настаивать на защите его соратников и сотрудников, которые, дескать, подвергаются несправедливым преследованиям. Дегтярёв уже обещал не проводить никаких чисток, то бишь сохранить на месте кадры ещё прежнего руководителя края Виктора Ишаева.

Не факт, что эти инициативы будут поддержаны, но напряжение, царящее в городе, можно будет снизить. К тому же Жириновский одержит на первых порах аппаратную победу над полпредом Юрием Трутневым, который выхода из ситуации не нашёл. А их отношения были известны своей напряжённостью.