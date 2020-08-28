Жириновский присматривает себе стул в Госсовете

Владимир Вольфович с неожиданным энтузиазмом поднял вопрос о наделении, наконец, нового конституционного органа, Госсовета, реальными полномочиями по решению как стратегических, так и узко тактических задач. Но главное — Жириновский не забыл о себе, любимом, и предложил закрепить в законе членство в Госсовете руководителей парламентских фракций. Видимо, чтобы и самому оказаться ближе к обсуждению этой самой глобальной стратегии.

Впрочем, давно известно, что Вольфовича часто используют для оглашения неких идей и взглядов, которые тут же изящно дезавуируют, кладя предел разного рода слухам и спекуляциям. Вот и на этот раз ему тактично ответили. Сначала один из творцов конституционных поправок, глава думского комитета Павел Крашенинников, отметивший, что положения о Госсовете в разработке, а затем думца поддержал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выразившийся в том смысле, что «модальности» этого органа остаются предметом обсуждения. Притом что, по словам того же Пескова, функционирует он уже двадцать лет.

Примечательно, что подъём и заострение вопроса о Госсовете — это ещё и возвращение интеллектуальной части общества к итогам недавнего конституционного плебисцита, которые как-то отошли на второй план под напором событий в Белоруссии, протестов в Хабаровском крае и Башкирии. Между тем, одобренные положения Основного закона до сих пор не конкретизированы. Чем и пользуется тот же Жириновский, прекрасно сознающий, кто лично скажет решающее слово по проблеме наполнения смыслами деятельности Госсовета, ставшего уже полностью конституционным.

Между тем, мы же помним, что сам президент заранее положил предел подобным фантазиям, когда, говоря о новом Госсовете, отметил, что в стране не может быть двоевластия. А потому Госсовет не может быть альтернативным центром принятия важнейших решений, как бы дублируя президента с его широкими полномочиями.

К тому же нельзя просто так, с кондачка наделить какой-либо орган полномочиями. Их можно только перераспределить. Но сейчас, после успеха плебисцита, тем более вряд ли глава государства склонен в чем-то урезать собственную компетенцию.

Между тем в кулуарах плодились разного рода варианты, которые то предполагали строительство особой резиденции Госсовета на берегах Невы, дабы превратить Санкт-Петербург окончательно во вторую столицу, то допускали объединение Госсовета и Совета безопасности. В некотором смысле все легенды и мифы Госсовета связаны с долго обсуждавшимися вариантами так называемого трансфера власти, в ходе которого мощный, представительный и полномочный Госсовет играл бы роль страховочного клапана, обеспечивавшего стабильность всей политической системы в переходный период.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас все эти дискуссии и предположения по объективным причинам отошли на второй план. Но конституционный орган все равно надо наполнять смыслами и содержанием. Да и по форме его есть вопросы. И тут Жириновский прав.

Прежде всего, всё ещё не понятно, войдут ли в этот орган только губернаторы и бывшие президенты или в его составе будут представители общественности, некоторые лидеры общественного мнения. Какой статус будет у руководства органа, его секретариата? Сможет ли Госсовет выходить с законодательными инициативами или все его решения будут носить только рекомендательный характер? Какие будут его взаимоотношения с правительством? Наконец, станет ли Госсовет основным полем для постоянного взаимодействия властей региональных и центральных без излишнего чиновничьего посредничества.

Словом, у парламента в осеннюю сессию есть чем заняться.