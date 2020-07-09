Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов из-за дела Фургала

https://static.news.ru/photo/6037fab8-c1cf-11ea-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатов и губернаторов партии своих полномочий из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Я хочу поблагодарить чиновников высшего разряда, что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму, иначе бы потом избиратели сказали: «ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты», — заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что, если будет нужно, ЛДПР сложит полномочия, и «пусть весь мир узнает, что за бардак в стране».

Политик отметил, что все депутаты фракции могут выйти к СИЗО «Лефортово» и стоять там до тех пор, пока Фургала не освободят. Также он добавил, что партия может попросить депутатов из Смоленска и Владимира подать в отставку в знак солидарности.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Ранее Жириновский прокомментировал арест губернатора Хабаровского края и члена фракции Сергея Фуркала. Политик начал с того, что задержание прошло в некорректной форме. Губернатор — не преступник, подчеркнул лидер ЛДПР, поэтому выкручивать ему руки было необязательно, писал NEWS.ru.