Жириновский охарактеризовал Дегтярёва как «самого грамотного губернатора»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв советовался с ним по вопросам управления регионом.
По его словам, Дегтярёв на сегодняшний день является самым грамотным губернатором.
Он прошёл хорошую школу подготовки для занятия такой высокой руководящей должности. Он объехал всю страну с нами, много лет был депутатом, председателем комитета, — пояснил Жириновский.
Лидер ЛДПР также выразил надежду, что Дегтярёва будут поддерживать на местах,
Жириновский и врио губернатора края 21 августа провели рабочую встречу в Москве. Тогда Дегтярёва назначили на должность координатора регионального отделения партии в крае.
Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР предложил отправить экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровск, поместив его под домашний арест, для снижения напряжённости в регионе. Свою инициативу он изложил в письме на имя президента Владимира Путина.
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