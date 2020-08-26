Жириновский охарактеризовал Дегтярёва как «самого грамотного губернатора»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровск, поместив его под домашний арест, для снижения напряжённости в регионе. Свою инициативу он изложил в письме на имя президента Владимира Путина.

Есть вариант, когда можно быстрее успокоить всё в Хабаровском крае, чтобы этот вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович находился бы в условиях, которые позволяли бы жителям знать,...