Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти

https://static.news.ru/photo/3952156e-e470-11ea-8048-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет тяжело остаться у власти.

По его словам, пока нельзя дать окончательную оценку деятельности белорусского лидера. Он хочет остаться у власти, но это практически невозможно.

Москва больше не даст столько, сколько давала, Запад даст в случае сдачи Белоруссии, как на Украине, под новое прозападное правительство, а тогда ему места нет в этой системе, — отметил депутат, выступая на митинге ЛДПР в честь Дня российского флага и в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Жириновский считает, что в Белоруссии возможен украинский сценарий. Администрация Лукашенко не обойдётся без помощи России.

Самый лучший выход для него из положения — это убедиться, что без той большой помощи, которую оказывает Россия, ему не устоять. Тогда можно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссией войти в состав России и оставить о себе память как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию, — подытожил лидер ЛДПР.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если власти республики этого захотят.