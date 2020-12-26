Жириновский назвал возможных будущих президентов России

https://static.news.ru/photo/f79140b4-48e2-11eb-a66f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России.

В список Жириновского попали: премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя, в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ранее Жириновский назвал кандидатов от своей партии на президентских выборах в России до 2048 года. На ближайшие выборы 2024 года он намерен выдвинуть своего сына Игоря Лебедева, в 2030-м — смоленского губернатора Алексея Островского, в 2036-м — врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярёва, в 2042-м — Бориса Чернышова, который сейчас работает в Рособрнадзоре, писал NEWS.ru.

23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому действующий национальный лидер Владимир Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России.

Сам Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что ещё не принял решение о своём участии в выборах 2024 года. Президент отметил, что получил формальное разрешение баллотироваться от народа.

Летом в России были приняты поправки в Конституцию страны. Одно из новых положений в Основной закон касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.