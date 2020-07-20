Постоянно что-то вещающий Владимир Жириновский на этот раз поделился сенсационной новостью: дескать, ему сообщили, что имя нового врио губернатора Хабаровского края будет объявлено в понедельник, 20 июля, и, по его сведениям, это будет член ЛДПР. Хорошо известно, что Жириновский своему слову не хозяин. И в понедельник от него есть все шансы услышать, что партия полностью поддерживает выдвижение на пост в Хабаровск деятеля, далёкого от гнезда его «соколов». И само заявление Владимира Вольфовича при всей его фанаберии выглядит, мягко говоря, не слишком солидно.

Трудно предположить, что ему на ушко шепнули, что в Хабаровский край поедет его «партайгеноссе», но конкретного имени не назвали. Словно бы за зубчатой стеной разложили пасьянс из соратников Жириновского, но никак свой выбор ни на ком конкретном остановить не могут. У этого, дескать, нос кривой, а у того — глаза навыкате. Просто всё по Гоголю и его разборчивой невесте. Не складывается портрет идеального губернатора для трудного региона.

Дмитрий Моргулис/ТАСС

Но, с другой стороны, пауза с назначением врио губернатора действительно выглядит уже настораживающе. Ведь если верить одному инсайду, ещё в декабре прошлого года в администрацию президента следователи передали протоколы показаний, которые уже, мол, изобличали Сергея Фургала как организатора серийных заказных убийств. Ну да, потом пара месяцев были потеряны по причине возникшего наступления COVID-19. И явно нельзя было в период обострения пандемии раскачивать ситуацию в Хабаровске, арестовывая довольно деятельного губернатора.

Но всё равно время для подбора кадров было. Пусть и несколько кандидатов не захотели менять столицу на дальневосточную прописку. Или всё-таки инициативу проявили полпред Юрий Трутнев и местные силовики, что предпочли ускорить ход дела без достаточной координации с Москвой. К слову, много разговоров о том, что сейчас именно Трутнев лоббирует в Хабаровск своего человека. Впрочем, объяснений с затяжкой объявления нового управителя Хабаровского края может быть несколько.

Что касается Владимира Вольфовича, то он всегда колебался с линией администрации и в вопросе власти в крае. Когда два года назад, после первого тура, на Сергея Фургала давили, чтобы он отказался от борьбы с Вячеславом Шпортом и принял предложение стать его первым замом, Жириновский отметился деятельным участием в его уговаривании. Но Фургал выказал характер при поддержке местной элиты. Теперь, когда на центральных улицах Хабаровска несколько дней кряду проходят протестные митинги, лидер либерал-демократов первым от них открестился. Не сумев доказать степени своего влияния на идущие там процессы.

Владимир Жириновский (архивное фото) Сергей Булкин/NEWS.ru

А если так, то какой смысл для Кремля ставить в регион либерал-демократа, если ни разу — ни тогда, ни сейчас — команда Жириновского не продемонстрировала своей силы в регионе? Да и Фургал победил не потому, что он представлял партию, а просто потому, что сумел собрать весь протестный электорат.

Впрочем, действительно, видимо, ждать имени назначенца осталось недолго. И причины такого выбора мы подробно прокомментируем.