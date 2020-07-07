ОП: закон об отчуждении территорий положит конец спекуляциям по Крыму

https://static.news.ru/photo/4f9e835c-c148-11ea-9411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук заявил, что закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, положит конец спекуляциям относительно статуса Крыма.

Отмечается, что соответствующий законопроект предложил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Предполагается, что нарушителя целостности территорий может ожидать заключение на срок от 6 до 10 лет. За призывы к соответствующей деятельности виновному грозит административный штраф до 300 тысяч рублей.

Форманчук приветствовал это предложение. По его мнению, оно должно положить конец политическим спекуляциям о принадлежности Крыма.

На внутреннем политическом рынке будет поставлена точка, так как внутри нашей страны подобные разговоры неуместны, — цитирует его РИА Новости.

Форманчук напомнил, что Крым находится в составе России по волеизъявлению народа, на законных основаниях. Иная точка зрения должна приравниваться к экстремистским заявлениям.

Как писал NEWS.ru, Россия никогда не передаст Курильские острова Японии, дискуссия по этому вопросу будет закрыта после вступления в силу поправок к Конституции РФ, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он отметил, кто бы ни оказался у власти в ближайшее десять или даже сто лет, уже не сможет вернуться к данной теме, так как «люди не разрешат».