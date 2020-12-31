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Закон о неприкосновенности бывших президентов вступил в силу в РФ

03:10, 02 января 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Закон о гарантиях неприкосновенности для бывших президентов начал действовать со 2 января. Документ был подписан действующим главой государства Владимиром Путиным 22 декабря.

По закону бывшие президенты теперь не могут быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, задержаны, подвержены обыску или досмотру. Раньше такие ограничения касались только действующих лидеров, пишет URA.RU.

Лишить этих гарантий экс-президента может только Совет Федерации, если Госдума обвинит бывшего главу государства в госизмене, другом тяжком преступлении. Решение должны принять две трети парламентариев каждой палаты по инициативе не менее трети депутатов ГД. Обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Решить вопрос о лишении неприкосновенности верхняя палата обязана не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае оно будет отклонено.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи одобрен профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Верхняя палата рассмотрела документ 16 декабря.

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