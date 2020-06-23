Захарова высмеяла заявление Киева о «многомиллионных долгах» России за Крым

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к идеи украинских властей о том, что Москва должна выплатить долг Киеву за базирование Черноморского флота в крымском регионе.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. По его мнению, «попытка оккупации» Крыма не отменяет договор об аренде.

Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься, — отметила политик в разговоре с порталом «ПолитЭксперт».

Крым стал частью РФ по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Абсолютное большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Однако в Киеве результаты голосования до сих пор не признают.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ на желание украинских властей потребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе предложил спросить с Киева за «разграбление Крыма». А Сенатор Алексей Пушков, оценивая новое заявление украинских властей, отметил, что в Киеве теперь мечтают получить с России «сотни млн долларов», поэтому от страны «не исходит ничего, кроме протянутой руки».

Как писал NEWS.ru, пожелавший остаться неназванным эксперт объяснил, почему Москва ничего не должна Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. О долге ранее заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.