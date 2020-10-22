Захарова ответила на обвинения в попытках РФ сорвать ОИ в Японии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского внешнеполитического ведомства о том, что Москва путём кибератак пыталась сорвать проведение Олимпиады в Токио ещё до переноса соревнований из-за пандемии.
Захарова назвала утверждения Лондона бездоказательными, равно как и обвинения в хакерстве российских граждан Вашингтоном.
Вообще не удивлюсь, что потом появится версия, что эта Олимпиада тоже была перенесена по причине действий российских хакеров, — цитирует её ТАСС.
Захарова также добавила, что на фоне этих обвинений Запад продолжает игнорировать предложения Москвы о встрече на уровне экспертов для обсуждения накопившихся претензий.
Ранее заявление МИД Великобритании оценили в Госдуме. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения Лондона «дичайшим бредом» и «редкостной чушью».
В Японии, как писал NEWS.ru, в свою очередь, отметили, что работают над предотвращением возможных кибератак в отношении структур и организаций Олимпиады. При этом генсек правительства страны Кацунобо Като воздержался от комментария по поводу заявления британского МИД.