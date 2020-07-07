Захарова отреагировала на слухи о её назначении послом в другой стране

https://static.news.ru/photo/cd83ea4e-c140-11ea-b74b-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что её ждёт новая должность. По её словам, эта информация не соответствует действительности.

Политик призналась, что уже привыкла к подобным слухам. Бороться с ними она не будет.

Я в этой парадигме живу на протяжении многих лет, это не связано ни с какими назначениями, повышениями и так далее. Я сколько себя помню, всё время мне приходилось что-то такое про себя опровергать. Просто раньше не было слова «фейк», исходили из вашего же понятия — слухи, — отметила Захарова.

Она добавила, что у неё нет времени даже читать подобные слухи. Обычно родственники или друзья рассказывают ей о них, передаёт РИА Новости.

В июне президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что таким способом российский лидер показал, что высоко оценивает заслуги Захаровой.

Как ранее писал NEWS.ru, Захарова получила орден Почёта «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу». Аналогичных наград удостоены постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.