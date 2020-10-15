Захарова опровергла заявления, что Навальный отравился сам

https://static.news.ru/photo/8a216376-0ef2-11eb-9d3f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Москва отвергает заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что представители российской власти будто бы утверждали, что Алексей Навальный отравил себя сам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы отвергаем заявления Мааса, которые он уже не первый раз делает публично, о том, что представители российской исполнительной власти утверждали, будто Навальный отравил сам себя. Это чистая ложь. Никто никогда таких заявлений не делал, — цитирует РИА Новости Захарову.

Она подчеркнула, что Москва воспринимает подобные заявления Мааса как «выходящий за рамки этики провокационный приём».

Как писал NEWS.ru, в России не было заведено уголовного дела в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального из-за отсутствия фактов совершения преступления, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что сейчас ещё идёт доследственное расследование, сотрудники МВД опросили более 200 человек, взяли показания у врачей, сотрудников гостиницы, у экипажа самолёта. Он отметил большое число недосказанностей и несуразиц в истории с отравлением блогера.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального по настоянию близких перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в ОЗХО.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.