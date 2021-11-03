Захарова оценила намерение властей Латвии запретить георгиевские ленточки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала одобрение сеймом Латвии законопроекта, который устанавливает запрет на использование георгиевских ленточек во время общественных мероприятий. По её словам, на это следует обратить внимание мировому сообществу.

Готовящееся законодательное решение в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведётся ожесточённая война с историческими символами, — написала Захарова.

Она предположила, что большая часть латвийского общества негативно отреагирует на этот запрет. Это, в свою очередь, никак не будет способствовать достижению межнационального согласия в стране.

Международные структуры не должны оставить эти провокационные шаги без реакции, — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал парламент Латвии воздержаться от запрета георгиевской ленточки. По его словам, это будет глумлением латвийских законодателей над героями и ветеранами войны, в том числе и своими предками.