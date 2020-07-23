Захарова назвала резолюцию СПЧ ООН вмешательством в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3424af98-ccf1-11ea-bccb-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятие резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) является вмешательством во внутренние дела Белоруссии перед выборами президента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнёров о якобы российском следе в выборах в их странах, <...> вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное, реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений совета, — сказала Захарова на брифинге.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума в начале августа направит группу депутатов для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, заявил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.