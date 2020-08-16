Захарова назвала лицемерием призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв президента Франции Эмманюэля Макрона поддержать участников манифестаций в Белоруссии являет собой «лицемерие как оно есть».
16 августа французский лидер выразил уверенность в том, что Евросоюз (ЕС) должен продолжать активно поддерживать участников мирных акций протеста в белорусских городах. Захарова в своём Facebook написала, что ему следует призывать ЕС к поддержке «жёлтых жилетов», которые «на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета».
Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве, — заявила она.
По словам представителя российского МИД, подобные призывы, озвученные Макроном, — это «лицемерие как оно есть».
Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что причиной проигрыша президента Белоруссии Александра Лукашенко оппозиции может стать слабость информационной политики. По его словам, в настоящее время «главные битвы», особенно в период национальных кризисов, идут именно в сфере информации.
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