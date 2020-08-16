Захарова назвала лицемерием призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0e7ab7c2-e05d-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призыв президента Франции Эмманюэля Макрона поддержать участников манифестаций в Белоруссии являет собой «лицемерие как оно есть».

16 августа французский лидер выразил уверенность в том, что Евросоюз (ЕС) должен продолжать активно поддерживать участников мирных акций протеста в белорусских городах. Захарова в своём Facebook написала, что ему следует призывать ЕС к поддержке «жёлтых жилетов», которые «на мирных манифестациях добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета».

Когда же Европейский союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнет инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своем пространстве, — заявила она.

По словам представителя российского МИД, подобные призывы, озвученные Макроном, — это «лицемерие как оно есть».

Массовые протесты проходят в Белоруссии уже более недели. На улицы городов выходят люди, не согласные с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего лидера проголосовали 80,1% избирателей, а за Светлану Тихановскую — 10,1%. Митингующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член Совета Федерации Алексей Пушков предположил, что причиной проигрыша президента Белоруссии Александра Лукашенко оппозиции может стать слабость информационной политики. По его словам, в настоящее время «главные битвы», особенно в период национальных кризисов, идут именно в сфере информации.