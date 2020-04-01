Пресс-служба партии «За правду!» сообщила о получении официальной регистрации в Минюсте России. Иными словами, список из 49 российских партий, в разной степени проявляющих признаки жизнедеятельности, дополнился ещё одной. Причём очевидно, что факт регистрации именно структуры писателя и бойца Захара Прилепина выглядит весьма показательным. Из шести партий, о создании которых было объявлено в последние полтора месяца, приоритет отдан команде Прилепина. И это не случайно.

Понятно, что из всех партстроителей именно Захар Прилепин имеет наиболее очевидную и вполне вменяемую идеологию, а заодно придерживается пусть не оригинальной, но вполне органичной тактики, которая сочетает критику партии власти с безусловной поддержкой президента. В этом он мало чем отличается, например, от «Справедливой России». Но если партия политического ветерана Сергея Миронова всё больше выглядит переживающей стагнацию и кризис структурой, то у Прилепина с его яркими партийными акциями и наступательной стратегией всё в полном порядке.

Основной посыл партийной сверхзадачи можно свести к противодействию возникновению в стране разного рода майданов и к защите традиционных ценностей нашего многонационального народа. Особая роль отводится России в поддержании мира, поскольку она, в понимании соратников писателя, играет роль глобального МЧС.

Захар Прилепин Движение За Правду/facebook.com

Очевидно, что создаваемый Прилепиным «инструмент влияния на власть» вполне органично впишется в общую патриотическую повестку. А новые лица, спрос на которые как никогда велик, действительно могут привести на выборы часть пассивного электората, который уже разочаровался в традиционных партиях, какими бы лозунгами они ни прикрывались. В конце концов, за того же актёра Охлобыстина или певца Самойлова поклонники сериалов и рок-музыки могут проголосовать, как в своё время за Жириновского — «по приколу».

Более того, Прилепин, бывший нацбол, выбравший государственность и стабильность, планирует действовать в той же политической нише, которую много лет занимает компартия, давно оставившая любые попытки своего освежения и реформирования. А значит, при таком раскладе именно команда Прилепина, а не прежние статисты типа просталинской партии «Коммунистов России», смогла бы снизить процентные итоги Зюганова в 2021 году. И в этой связи боевому писателю будет обеспечена благосклонность наших медиа, которые и так жалуют его своим вниманием.

Да и, повторимся, ускоренная регистрация лишний раз подтвердила полезность новой политической структуры для нашей политической системы в целом, в которой давно чувствуется некий застой.

Но все эти обстоятельства также дают повод говорить и о том, что «За правду!» рискует оказаться очередным спойлером, призванным откусить часть голосов у традиционных левых и не дать КПРФ приватизировать протестный электорат. А заодно позволить части избирателей, что называется, выпустить пар, проголосовав за новую силу.

Другое дело, что вряд ли такая ограниченная функция устроит самого амбициозного Прилепина. Но для того чтобы стать не одноразовой партией, а платформой для долговременного объединения единомышленников, необходима кропотливая работа по всей стране. Способны ли на такую иногда неблагодарную деятельность звёздные соратники Прилепина — увидим в самое ближайшее время.