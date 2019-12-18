https://static.news.ru/photo/479604e0-21d0-11ea-9749-fa163e074e61_660.jpg Валентин Юмашев Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев рассказал, как Анатолий Чубайс с Алексей Кудрин повлияли на решение бывшего президента Бориса Ельцина о передаче власти Владимиру Путину.

По его словам, они нашли будущего главу государства, когда уходили в правительство, а он сам оставался руководителем администрации, передаёт «Дождь».

Путина нашёл не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин, — подчеркнул он.

Юмашев отметил, что в скором времени в Путине увидели сильную фигуру и здравые идеи, поэтому предложили Ельцину этого кандидата.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году в период распада Советского Союза просили оставить их в составе России.