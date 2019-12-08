https://static.news.ru/photo/912da996-19d8-11ea-852e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Филатов Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Бывший глава администрации первого президента РФ Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году в период распада Советского Союза просили оставить их в составе России.

Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идёт по поводу этих областей и не только этих, — объяснил мотивы делегаций газете «Взгляд» Филатов.

Бывший глава президентской администрации отметил, что обращения не вылились ни в какие решения, потому что России надо было думать, «как бы выжить вообще».

Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки, и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чём было думать — об Украине в тот момент или всё-таки о себе, о своих людях? — задался риторическом вопросом Филатов.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина неблагодарна за территории, подаренные правителями СССР. По его словам, земля эта доставалась «русским царям и могучей империи» кровью и потом, а в Киеве «разбрасываются» историей.