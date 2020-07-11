Японский эксперт рассказал о будущем совместных с РФ проектов на Курилах

https://static.news.ru/photo/dc51cc86-c324-11ea-8b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Россия и Япония в скором будущем могут прекратить совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах, считает японский эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума. Это связано с поправками к российскому законодательству по территориальной целостности.

По его мнению, возможность продолжения переговоров о территориальном вопросе двух стран всё же остаётся, для сотрудничества в сфере экономики двух стран «возможность значительно уменьшилась», передаёт РИА Новости.

Причина в том, что с японской стороны чрезвычайно снизилась мотивация для продвижения бизнеса с Россией, — обосновал свою точку зрения Асадзума.

Также он добавил, что если территориальная проблема зайдет в тупик, то будет невозможно продолжать переговоры о мирном договоре.

Юкио Асадзума является кавалером ордена «Дружбы Народов», консультантом по российско-японскому сотрудничеству.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 Конституции говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации <...>, не допускаются». Часто обсуждаемый вопрос о принадлежности Курильских островов относится к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Кремль и Токио с середины XX века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа является вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг вошёл в состав СССР. Однако Япония оспаривает принадлежность островов Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также группу ныне не обитаемых островов, которую в Стране восходящего солнца называют Хабомаи.

Как писал NEWS.ru ранее, на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому отчуждение территорий России могут быть приравнены к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.