В Кремле призвали будущих губернаторов не бояться второго тура выборов

https://static.news.ru/photo/acfc56b6-e5f4-11ea-93b8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой-либо трагедии в возможном проведении вторых туров на выборах глав российских регионов не существует. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал результаты исследования, проведённого коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Согласно обнародованным данным, в ходе предстоящих в сентябре выборов такая вероятность высока в пяти субъектах России.

Никакой трагедии во вторых турах нет. Тот кандидат, который обладает наибольшей поддержкой среди жителей региона, избирается в первом туре, — цитирует Пескова ТАСС.

При этом «каждый кандидат работает в рамках избирательной кампании», отметил пресс-секретарь российского лидера. Он подчеркнул, что проведение второго тура «абсолютно не умаляет победу на выборах», так как победа как в первом, так и во втором туре является абсолютно легитимной и соответствует законодательству.

Ранее NEWS.ru писал, что итоги регистрации претендентов на губернаторских выборах свидетельствуют о ставке со стороны властей на полную и безусловную победу своих кандидатов. Практически везде, где были сомнения в успехе проправительственных ставленников, они были избавлены от конкуренции путём снятия тех кандидатов, которые шли от оппозиции или являлись самовыдвиженцами и могли создать проблемы в силу своей популярности, финансовых ресурсов либо ораторских талантов.