Идут дни после ареста Сергея Фургала, а достойной кандидатуры в его преемники, видимо, всё нет и нет. После визита в Хабаровск президентского полпреда Юрия Трутнева можно говорить о введении элементов внешнего управления в сложном, но золотоносном крае с особой опорой на силовиков, как местных, так и окружных. Это просто позволяет несколько выиграть время, внешне стабилизировать ситуацию. Но отнюдь не приведет к решению не только нынешней проблемы безвластия, но и к поиску подхода к разруливанию всего комплекса накопившихся местных проблем и неурядиц.

Тем более, что речь может идти не только о нынешнем конкретном проявлении нелояльности к федеральному центру со стороны населения, чувствующего себя обездоленным политикой федералов, но и о характере местных весьма крутых элит. Чей духовный отец бывший губернатор и полпред в ДВО Виктор Ишаев может, как мы уже отмечали, сыграть свою партию в стабилизации ситуации. Но местным условиям надо соответствовать.

Виктор Ишаев Yuri Zolotarev/Global Look Press

Потому-то очередной рафинированный технократ, привыкший служить в тиши столичного министерского кабинета с кондиционером, изначально для такой роли не подходит. И если верна информация, что ряд потенциальных кандидатов от командировки в Хабаровск уже вежливо отказался, то они и сами сознают, что такая ноша не про них. Впрочем, итоги недавнего плебисцита ещё раз показали, что такого склада выпестованные Сергеем Кириенко управленцы слабо подходят даже для куда менее проблемных областей.

Тут же в Хабаровске в первом приближении нужен деятель с бэкграундом Сергея Фургала. Не в смысле с криминалом за спиной. А тертый, крученный, прошедший горнило девяностых с их разборками, борьбой за самые сладкие активы, которого не согнуть и уж явно ничем не напугать. Таким был Фургал, таким был и остается глава Приморского края Олег Кожемяко, сколотивший состояние на промысле рыбы, когда эту отрасль сотрясали самые настоящие войны. Такой, к слову, и полпред в ДФО Юрий Трутнев с его богатым пермским прошлым, но вряд ли его понизят до губернатора.

Юрий Трутнев Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть вариант с силовиком, который при поддержке специально прибывших с ним коллег начнёт жестко зачищать местное политическое и хозяйственное пространство. Такой кандидат действительно на первых порах может принести искомый для федерального центра результат. Но как показывает опыт того же Владимира Васильева в Дагестане первые успехи постепенно на таком поприще сменяются рутиной, нивелирующей прежние прорывы.

Возможно, назначение получит эдакий сибирский дипломат, наловчившийся на ниве выстраивания отношений с разными группами интересов. Однако пока в ходу обсуждения около политической молвой имен деятелей, близких либо к полпреду Трутневу, либо к верхушке ЛДПР, пустившей в крае свои глубокие корни.

Есть кулуарный вариант со срочным переводом в Хабаровск Владимира Солодова, который ныне исполняет обязанности губернатора Камчатского края, а в прошлом был главой якутского правительства и заместителем полпреда в ДВО. Но, во-первых, он только что был послан на Камчатку и странно срывать его с места, которое он только-только обживает. Но с другой стороны, он-то как раз рафинированный технократ, сама биография которого с моментом стажировки в Париже слабо сочетается с данностью нынешнего Хабаровска. Есть другой «человек Трутнева», другой его зам Григорий Куранов, которого также якобы сватают в проблемный край. Но прогнозы по этим кандидатурам будут чего-то стоить лишь при условии, что решающее слово при выборе кандидатуры будет за полпредом.

Евгения Пустовит/ТАСС

Политические слухи определили в кандидаты и близкого к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому главу думского комитета Михаила Дегтярёва, члена президентского управленческого резерва, прошедшего соответствующие курсы при РАНХиГС. И, вероятно, одного из преемников вечного ВВЖ, которому необходимо подкачать авторитет на самостоятельной работе. Но его пришествие в край зависит от того, насколько партийные кадры, привлеченные Фургалом, смогут продемонстрировать свою способность взять ситуацию под контроль.

Но пока, похоже, и в Москве нет полной ясности. Но очевидно одно: окончательный выбор кандидата многое скажет о нынешней стратегии Москвы в Хабаровского края.