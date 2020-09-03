Володин: ситуация вокруг Навального — спланированная акция против РФ

https://static.news.ru/photo/cee66c22-ede6-11ea-b76c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Андрей Любимов/Global Look Press

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил, что это спланированная акция против России.

Происходящее вокруг ситуации с Навальным всё больше доказывает, что это спланированная акция против России, чтобы в результате ввести новые санкции и попытаться сдержать развитие нашей страны. Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растёт её влияние на мировые процессы. Что Россия имеет свою позицию и готова её отстаивать, — отметил политик.

По его словам, дело Скрипалей тоже было своеобразной акцией против России. Тогда британская сторона не смогла ответить ни на один запрос российских специалистов. Он подчеркнул, что ситуация с Навальным происходит на фоне напряжённых отношений РФ и Белоруссии.

Ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России Союзный договор. Белоруссия — член ОДКБ. Ряд европейских стран попытался вмешаться в её внутренние дела, и им важно было, чтобы Россия не защищала Республику Беларусь от иностранного вмешательства​, — отметил Володин.

Он добавил, что с момента пересечения Навальным российской границы РФ у властей нет никакой информации о его состоянии. Если с ним что-то произойдёт, то российская сторона не будет исключать, что «это организованная на территории Германии провокация». При этом ГД готова к диалогу с немецкими парламентариями по этой ситуации.

Кроме того, Володин призвал Бундестаг «спросить с канцлера Ангелы Меркель» за втягивание ФРГ в антироссийскую кампанию вокруг произошедшего с Навальным.

Инцидент с Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Дело Скрипалей

В начале марта 2018 года в Солсбери были отравлены осуждённый за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234, произведённым в России. В Москве эти обвинения категорически отрицают, указывая на бездоказательность обвинений в причастности к инциденту. К настоящему времени Скрипали пришли в себя и выписаны из больницы.

После изучения образцов шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу подтвердил, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Оно было определено как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Полицейский также отметил, что оба человека являются британскими подданными.

Сейчас 66-летний бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают в Новой Зеландии, они получили новые паспорта с чужими именами.