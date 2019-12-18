https://static.news.ru/photo/7411a89a-2184-11ea-9084-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин упрекнул кабмин в затягивании подготовки ряда законопроектов по посланию президента Владимира Путина.

По словам Володина, план реализации послания состоит из 86 пунктов, по 70 из них законы уже вступили в силу, по семи пунктам законопроекты прошли первое чтение, по трём — инициативы на стадии предварительного рассмотрения. Ещё по шести пунктам ожидаются законопроекты от правительства.

На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%, — добавил он, подводя итоги завершающейся осенней сессии.

Председатель Госдумы отметил, что «ряд отраслевых министерств не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты». Володин также поручил руководителям профильных комитетов Госдумы взять этот вопрос на контроль, передаёт ТАСС.

Уважаемый Александр Юрьевич, мы считаем, что было бы правильно ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент. Затягивает правительство, мы на это внимание обращаем, — обратился Володин к полномочному представителю правительства в ГД Александру Синенко.

Ранее NEWS.ru писал, что Володин указал на низкую зарплату врачей и призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.