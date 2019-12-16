https://static.news.ru/photo/29c47194-201e-11ea-bbe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.

На заседании совета законодателей спикер нижней палаты парламента отметил, что большинство регионов имеют среднюю зарплату по экономике порядка 26–28 тысяч, а это очень мало, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в среднем медики с высшим или фармацевтическим образованием зарабатывают 79 тысяч рублей в месяц. Скворцова пояснила, что по действующему законодательству зарплату врачей определяют не регионы, а работодатели.