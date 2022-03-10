Военкор назвал отличительную особенность спецоперации РФ на Украине

Российская спецоперация на Украине уже вошла в историю как единственная военная операция, при которой силовики не уничтожают мирное население, заявил военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, российские силовики действуют на Украине с хирургической точностью, пишет «360».

Эта операция уже вошла в историю всех мировых операций и XX, и XXI века. Почему? Потому что это первая и единственная операция, в которой щадится мирное население. Пройдёт время, и украинцы поймут, что им сохранили города, им сохранили жизнь, и, по сути дела, операция проходит практически хирургически точно, — заявил Борзенко.

Он считает, что народная милиция Донецкой и Луганской народных республик оттянула на себя основные силы украинской армии. Благодаря этому южная группировка армии РФ спокойно выполнила поставленные задачи и взяла практически весь юг Украины.

Здесь особенность заключается в том, что не берутся города: то есть город окружается, армия идёт дальше, она берёт узловые точки, контролирует дороги, и всё идёт по плану, — резюмировал Борзенко.

Ранее политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что националистические батальоны на Украине необходимо ликвидировать, а их участников наказать, чтобы они не воспитывали следующее поколение нацистов. По его мнению, Нюрнбергский процесс дал миру «прививку» от фашизма на несколько десятилетий вперёд, однако сейчас эффект от неё уже ослабел.