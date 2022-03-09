Политолог объяснил необходимость уничтожения нацбатальонов на Украине

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Предложение Москвы Киеву признать российский статус Крыма реалистично и выполнимо, заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет. Данная территория всё равно навсегда потеряна Украиной, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это реалистичное, логичное и выполнимое предложение. Крым навсегда стал неотъемлемой частью России, вернувшись на свою историческую родину, а республики Донбасса после всего, что сделал Киев, уже никогда не согласятся быть...