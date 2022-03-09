Политолог объяснил необходимость уничтожения нацбатальонов на Украине
Политолог Журавлёв: нацбатальоны на Украине должны быть ликвидированы в назидание нацистам
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:56, 09 марта 2022
Фото: ministryofdefenceua/facebook.com
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Националистические батальоны на Украине необходимо ликвидировать, а их участников наказать, чтобы они не воспитывали следующее поколение нацистов, считает политолог Дмитрий Журавлёв. По его мнению, Нюрнбергский процесс дал миру «прививку» от фашизма на несколько десятилетий вперёд, однако сейчас эффект от неё уже ослабел, пишет «360».
Эти батальоны не должны существовать. Я не говорю о том, что всех надо убить. Я говорю, что как организация, как структура они существовать не должны, и те, кто в этих батальонах служил, должен ответить за то, что они делали. Не ради того, чтобы их наказать, не ради того, чтобы мстить, а ради того, чтобы следующее поколение нацистов подумало о последствиях, — уточнил Журавлёв.
Он считает, что в 2014 году многие украинские регионы обзавелись личной армией, состоящей как раз из таких националистических батальонов. По словам политолога, долгое время нацисты выступали в качестве наёмников, а потом поняли, что деньги можно просто отбирать силой.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов. Кадыров отметил, что он будет выплачивать по $500 тысяч за каждого убитого командира бандеровцев, полка «Азов» или «дудаевского батальона шайтанов». Он призвал руководство ВСУ и СБУ объединиться с российскими силами, чтобы «вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины».