В Совете Федерации РФ предложили альтернативу сокращению рабочей недели до четырёх дней. В ходе состоявшейся в СФ РФ пресс-конференции «Рабочая четырёхдневка: прибавится ли в России выходных дней?» парламентарии предложили идею о переходе на шестичасовой рабочий день.
Детали инициативы разъяснил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, передаёт информагентство
Я бы всё-таки вначале попробовал изменить, скажем так, объём рабочего дня. Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, вполне можно побороться и за шестичасовой рабочий день. Это будет более понятно,— отметил Калашников.
С предложением сократить трудовую неделю до четырёх дней ранее выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). В организации полагают, что это поможет оптимизировать режим труда и отдыха для россиян, при этом оговаривается, что оплата труда должна остаться на прежнем уровне.
Министерство здравоохранения РФ отнеслось к предложению ФНПР с осторожностью. В ведомстве опасаются, что реформа может ухудшить здоровье и производительность труда людей. News.ru ранее писал о предложении Минздрава провести «пилотный проект» по переходу на четырёхдневку.