https://static.news.ru/photo/5284cf28-c288-11e9-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Совете Федерации РФ предложили альтернативу сокращению рабочей недели до четырёх дней. В ходе состоявшейся в СФ РФ пресс-конференции «Рабочая четырёхдневка: прибавится ли в России выходных дней?» парламентарии предложили идею о переходе на шестичасовой рабочий день.

Детали инициативы разъяснил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, передаёт информагентство «Москва» . По его мнению, от сокращения рабочей недели пострадает государственный бюджет России. В то же время сократить количество часов в рабочем дне до шести можно без серьёзных изменений существующей системы, и такая реформа будет понятнее населению.

Я бы всё-таки вначале попробовал изменить, скажем так, объём рабочего дня. Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, вполне можно побороться и за шестичасовой рабочий день. Это будет более понятно,— отметил Калашников.

С предложением сократить трудовую неделю до четырёх дней ранее выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). В организации полагают, что это поможет оптимизировать режим труда и отдыха для россиян, при этом оговаривается, что оплата труда должна остаться на прежнем уровне.

Министерство здравоохранения РФ отнеслось к предложению ФНПР с осторожностью. В ведомстве опасаются, что реформа может ухудшить здоровье и производительность труда людей. News.ru ранее писал о предложении Минздрава провести «пилотный проект» по переходу на четырёхдневку.