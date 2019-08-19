Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Совете Федерации РФ предложили альтернативу сокращению рабочей недели до четырёх дней. В ходе состоявшейся в СФ РФ пресс-конференции «Рабочая четырёхдневка: прибавится ли в России выходных дней?» парламентарии предложили идею о переходе на шестичасовой рабочий день.

Детали инициативы разъяснил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, передаёт информагентство «Москва». По его мнению, от сокращения рабочей недели пострадает государственный бюджет России. В то же время сократить количество часов в рабочем дне до шести можно без серьёзных изменений существующей системы, и такая реформа будет понятнее населению.

Я бы всё-таки вначале попробовал изменить, скажем так, объём рабочего дня. Наши дедушки боролись за восьмичасовой рабочий день, вполне можно побороться и за шестичасовой рабочий день. Это будет более понятно,— отметил Калашников.

С предложением сократить трудовую неделю до четырёх дней ранее выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). В организации полагают, что это поможет оптимизировать режим труда и отдыха для россиян, при этом оговаривается, что оплата труда должна остаться на прежнем уровне.

Министерство здравоохранения РФ отнеслось к предложению ФНПР с осторожностью. В ведомстве опасаются, что реформа может ухудшить здоровье и производительность труда людей. News.ru ранее писал о предложении Минздрава провести «пилотный проект» по переходу на четырёхдневку.

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