Разговоров об уходе Владислава Суркова было столько, что им перестали верить. Но вот случилось. Ближайший соратник Владислава Суркова политолог Алексей Чеснаков сообщил, что его шеф покинул, наконец, госслужбу и ближайший месяц намерен заниматься исключительно медитацией. И только потом будет готов определиться со своим будущим, которое ему, видимо, откроется.

Как говорят в таких случаях мудрые комментаторы, надо бы дождаться официального подтверждения. Ведь прецедентов поспешных сообщений об отставках бывшего правительственного идеолога было немало. Так случилось, например, после поражения на выборах президента Украины Петра Порошенко прошлой весной.

Тогда разного рода Telegram-каналы, включая личный канал Ксении Собчак, информировали своих подписчиков о том, что ещё, дескать, две недели назад Сурков подал в отставку. Мол, не в последнюю очередь по причине смены администрации в Киеве, которая Кремль в тактическом плане вполне устраивала. Помнится, даже Дмитрий Песков отказался с ходу комментировать слухи об отставке Владислава Суркова, весьма дипломатично посоветовав дождаться появления официального указа. Видимо, указ и тогда был готов, но не подписан.

Но вот что примечательно. Ещё за год до этой ложной тревоги, в ласковом мае 2018 года, ещё до назначения полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссии его усиленно продвигали как раз на место помощника президента Владислава Суркова, куратора в том числе ДНР и ЛНР. Если вы помните, в тот момент Бабичу уже было отказано украинскими властями в агремане, в Киеве ему не позволили сменить инертного посла Михаила Зурабова.

Более того, и тогда информация о грядущей отставке помощника президента шла от его ближайшего сотрудника, политолога Алексея Чеснакова. Казалось бы, источник был исключительно надёжным. А главное, предельно близким к потенциальному отставнику. Вывод один: каждый раз решение в силу неких причин действительно пересматривалось прямо «на флажке».

Владислав Сурков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суркова неоднократно молва отстраняла от его функций, начиная со времени событий 2014 года. И у многих крепло убеждение, что он-то как раз и сохраняет свои кремлёвские позиции по причине посыпавшейся на него огульной критики за провал «украинской политики». Ведь недаром считается, что наш президент не принимает поспешных решений под давлением. И Владислав Юрьевич продолжил консультации с европейскими и американскими представителями по мотивам нереализуемых Минских соглашений. Он работал и с Викторией Нуланд, и с Полом Волкером, и с украинскими представителями. И в таких запутанных переговорах о переговорах установленные личные связи значат немало.

Впрочем, давно известно, что сохраняющий своё достоинство чиновник, понимающий, что далеко не всё в его работе гладко, вполне мог утечками о своей возможной отставке лишний раз протестировать к себе отношение своего высокого начальника.

Впрочем, мы помним, как Владислав Юрьевич уже уходил в отставку. С поста руководителя секретариата премьера. Уходил, как говорят, по собственной инициативе, хотя злые языки утверждали, что он позволил себе косвенно вступить в полемику с самим Путиным. С тех пор Сурков дважды выступил с идеологическими новациями. Сначала он назвал в журнале «Родина» Россию «привлекательной полукровкой», определяющей свой особый путь между Западом и Востоком и несущей на себе отпечатки обеих этих цивилизаций. А совсем недавно выступил со статьёй о доктрине путинизма как новой государственной концепции, всё более привлекательной и для других государств, и определил основу нынешней российской стабильности как альянс так называемого глубинного народа, то есть фактически большинства, и власти.

Но, похоже, в момент начавшихся больших перестановок Сурков, которому могли поставить в вину уже даже не Украину, а Абхазию с её очередным бунтом против президента, за которого ручался «вечный помощник», получил вольную. И это было ожидаемо, как только в кремлёвскую администрацию вернулся Дмитрий Козак, который в последнее время как раз плотно курировал украинское направление. Видимо, к нему и перейдут функции Владислава Юрьевича, который погрузится в медитацию вдали от кремлёвского шума. Или всё-таки в новом состоянии он порадует нас очередной новацией о глубинном народе.