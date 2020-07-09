Владимирский губернатор заявил, что не уволится после слов Жириновского

https://static.news.ru/photo/ee50978e-c1e7-11ea-849a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сипягин Фото: kremlin.ru

Губернатор Владимирской области и член ЛДПР Владимир Сипягин заявил, что не опасается «сценария Фургала» по отношению к себе и останется работать на своём посту. Его однопартийца и главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в организации убийств. Лидер партии Владимир Жириновский. комментируя ситуацию, не исключил сложения полномочий членов партии в знак солидарности.

Во-первых, как я оцениваю сам факт. Оцениваю я его так, что только суд скажет, виновен человек или нет. Второй вопрос: опасаюсь ли я подобного сценария по отношению к себе как к губернатору не от «партии власти»? И вот что я отвечу: нет. Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведённый мне законом срок, — заявил в своём Instagram Сипягин.

Ранее Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от ЛДПР в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, Жириновский заявил, что в знак протеста партия может попросить своих губернаторов — Владимира Сипягина во владимирской области и Алексея Островского в Смоленской области — подать в отставку в знак солидарности.

Фургала задержали 9 июля возле собственного дома по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийства предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова.

Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Евгений Зоря подал в суд на Сергея Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидировано в 2013 году). Владельцем базы был Сергей Фургал.

Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов были убиты приблизительно в одно время: в конце 2004 года — начале 2005-го. При этом они были убиты именно после конфликтов с Сергеем Фургалом, отмечают журналисты.

Первым был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Роман Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к убийству не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывший деловой партнёр Николай Мистрюков (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, а также безработный Андрей Карепов.

Как ранее писал NEWS.ru, обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке дали показания на губернатора Хабаровского края как на организатора преступлений.