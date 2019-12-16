https://static.news.ru/photo/31f7165e-2092-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышов Фото: Дмитрий Чернышов/Facebook

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов написал заявление на увольнение. Руководитель аппарата правительства написал об этом на своей странице в Facebook.

Заявление об отставке Чернышов подал 12 декабря, в день, когда Владимир Путин принял отставку губернатора области Сергея Левченко. Чернышов именно этим аргументирует свой уход.

Это первый чиновник из губернаторского пула, который принял такое решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По её мнению, за решением сложить с себя полномочия главы региона стоит его оценка своей деятельности и работы подчинённых при ликвидации последствий разрушительного паводка в регионе.