Голосование по поправкам в Конституцию завершилось. Итоги подведены. Для одних результат был предсказуем — речь в основном об оппозиционно настроенных гражданах. Другие, наоборот, пребывают в восторженном воодушевлении. Это уже о тех, кто поддерживает власть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, например, назвал всё произошедшее «триумфальным референдумом о доверии Путину». Хотя, конечно, вся процедура голосования совсем не являлась референдумом. К тому же Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о множестве нарушений, вбросах и давлении на избирателей. Подробности — в видеоматериале NEWS.ru.