К зданию ФСБ На Лубянке пришли люди поддержать Ивана Сафронова, которого сегодня утром задержали по подозрению в государственной измене. Советнику главы Роскосмоса, известному в прошлом журналисту, грозит 20 лет тюрьмы. Коллеги Ивана по журналистскому цеху выразили недоумение по поводу действий ФСБ и вышли на одиночные пикеты. Такие акции протеста абсолютно законны и не требуют никаких согласований, но полицейские без объяснения причин настояли на том, чтобы пикетчики проследовали с ними в автозак.
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