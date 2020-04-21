Верховный суд отказался считать коронавирус универсальным форс-мажором

Верховный суд России отказался считать коронавирус и связанные с ним ограничения обстоятельствами непреодолимой силы, на которые сможет сослаться предприятие-должник.
Согласно разъяснениям ВС, граждан автоматически освободят от ответственности при «отсутствии вины», но бизнесу придётся доказывать связь между COVID-19 и невыполненными обязательствами при рассмотрении каждого конкретного случая.
Признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности и условий её осуществления, в том числе региона, — отмечено в документах суда.
Российские суды проверят разумность и добросовестность действий должников, характер неисполненных обязательств при рассмотрении исков к бизнесу.
Как писал NEWS.ru, суды в России смогут наказывать нарушителей режима самоизоляции в течение года после проступка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен