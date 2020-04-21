Верховный суд отказался считать коронавирус универсальным форс-мажором

https://static.news.ru/photo/449ce42c-83e4-11ea-90c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Верховный суд России отказался считать коронавирус и связанные с ним ограничения обстоятельствами непреодолимой силы, на которые сможет сослаться предприятие-должник.

Согласно разъяснениям ВС, граждан автоматически освободят от ответственности при «отсутствии вины», но бизнесу придётся доказывать связь между COVID-19 и невыполненными обязательствами при рассмотрении каждого конкретного случая.

Признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности и условий её осуществления, в том числе региона, — отмечено в документах суда.

Российские суды проверят разумность и добросовестность действий должников, характер неисполненных обязательств при рассмотрении исков к бизнесу.

Как писал NEWS.ru, суды в России смогут наказывать нарушителей режима самоизоляции в течение года после проступка.