Вашингтон и Москва начали обсуждать роль РФ в саммите G7

Американские и российские дипломаты обсуждают нюансы возможного участия РФ в саммите «семёрки» и её роль в мероприятии. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан.
Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите, — сказал дипломат в интервью РБК.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп действительно желает присутствия российского лидера Владимира Путина на саммите, поскольку РФ имеет отношение ко всем вопросам, включённым в повестку встречи.
Саммит G7 должен состояться в США в сентябре. О намерении пригласить на него Россию, а также Австралию, Индию и Южную Корею Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия РФ требует здравый смысл.
Идею Трампа не поддержали в Великобритании, Канаде и Франции. Против этого также высказалась Украина. В Киеве заявили, что сам факт участия РФ даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики.
Ранее NEWS.ru писал, что возможность участия России в саммите прокомментировал глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он отметил, что РФ «приносила проблемы», будучи в составе сообщества, и продолжает «представлять риск» для Штатов вне его. В то же время он подчеркнул, что Вашингтону необходимо чаще взаимодействовать с Москвой.