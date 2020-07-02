Вашингтон и Москва начали обсуждать роль РФ в саммите G7

https://static.news.ru/photo/8559d982-bd0c-11ea-bfa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Американские и российские дипломаты обсуждают нюансы возможного участия РФ в саммите «семёрки» и её роль в мероприятии. Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан.

Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите, — сказал дипломат в интервью РБК.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп действительно желает присутствия российского лидера Владимира Путина на саммите, поскольку РФ имеет отношение ко всем вопросам, включённым в повестку встречи.

Саммит G7 должен состояться в США в сентябре. О намерении пригласить на него Россию, а также Австралию, Индию и Южную Корею Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия РФ требует здравый смысл.

Идею Трампа не поддержали в Великобритании, Канаде и Франции. Против этого также высказалась Украина. В Киеве заявили, что сам факт участия РФ даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики.

Ранее NEWS.ru писал, что возможность участия России в саммите прокомментировал глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он отметил, что РФ «приносила проблемы», будучи в составе сообщества, и продолжает «представлять риск» для Штатов вне его. В то же время он подчеркнул, что Вашингтону необходимо чаще взаимодействовать с Москвой.