«Ваш муж глубоко плевал на законы»: Соловьёв задал вопрос жене Навального

https://static.news.ru/photo/d9c8d5e8-f15c-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Соловьёв задал каверзный вопрос жене Алексея Навального Юлии. В последнее время жена блогера озаботилась соблюдением врачебной тайны и неразглашением персональных данным по своему мужу.

Это и возмутило журналиста, который заявил, что сам Навальный всегда пренебрегал этими требованиями, когда речь шла о других. Сейчас Юлия Навальная настаивает на том, что доказательства отравления её мужа — это собственная и личная информация.

Юлия Борисовна, а зачем вы сейчас это всё говорите? Ваш муж построил карьеру на том, что он глубоко плевал всегда на законы, защищающие частную жизнь и личные данные. Когда публиковал данные детей, он знал, что нарушает законы. Почему вы требуете, чтобы отношение к вам было иным? Это такие двойные стандарты? — обратился к жене блогера ведущий в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Соловьёв также прокомментировал намерение европейских стран ввести санкции против России за Навального. В первую очередь, считает ведущий, они будут невыгодны для самой Германии.

Предположим, остановят «Северный поток-2», дальше что? Цены вырастут, экономика Германии просядет, — уверен журналист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал данные немецких медиков о выходе Алексея Навального из комы. Об улучшении состояния оппозиционера сообщили врачи берлинской клинике Charité.