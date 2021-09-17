На закрытом избирательном участке в Челябинске заметили уснувшую пару

В Челябинске на территории закрывшегося избирательного участка обнаружили спящую пару. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на члена Челябинского областного избиркома Александра Лебедева. Причём молодые люди сделали себе временную кровать.

На УИК 678 (ЧМЗ) люди соорудили кровать и спят на участке. Судя по кадрам, это парень с девушкой, — сообщил Лебедев.

Участковая избирательная комиссия будет разбираться, что это за люди и на каком основании они находятся на участке ночью.

Также в первый день голосования на одном из избирательных участков семь минут ловили енота. Необычный посетитель был замечен в Москве на УИК 1262. Его выпустил хозяин, а полиция потом не могла поймать. По данным «Интерфакса», пушистый нарушитель по имени Том и его хозяин находятся в полиции.

Ещё примерно 300 бюллетеней вбросили в посёлке Клетня Брянской области на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в местном отделении КПРФ. Партия опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как люди кидают в урну множество бюллетеней. Члены избиркома, утверждают в КПРФ, переодевались в подсобке в чужую одежду, чтобы голосовать за других людей.