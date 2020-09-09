В СПЧ предложили приучать наблюдателей к новым форматам выборов

https://static.news.ru/photo/fb1641a6-f295-11ea-a5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдателей на выборах необходимо как можно раньше адаптировать к новым политическим реалиям — многодневному и онлайн-голосованию. Об этом заявили в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ).

Там отметили, что сейчас институт наблюдения отстаёт от темпов технического развития избирательных процедур. Это относится в том числе и к международным мониторинговым организациям.

По данным организации, наблюдатели в новых условиях «сталкиваются с трудностями, среди которых отсутствие нормативной базы и недостаточные познания в этой сфере».

Сегодня в интересах общества и государства — обеспечить содействие институту наблюдения в переходе к новым технологиям наблюдения, позволяющим рассеять все сомнения в подлинности и достоверности результатов выборов, — сказано в сообщении на сайте СПЧ.

Это, отмечено в заявлении, потребует «соответствующей работы» на международных площадках по выработке «определённых стандартов» наблюдательской деятельности.

Открытость и гласность, полагают в СПЧ, должны увеличивать доверие к результатам выборов и легитимность избранных органов.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что избирательная система России полностью готова к проведению единого дня голосования, намеченного на 13 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году голосование будет проходить и в дополнительные дни — 11 и 12 числа.