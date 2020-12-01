В Совфеде предложили подключить духовные центры к адаптации мигрантов

https://static.news.ru/photo/edf0e6e0-33f2-11eb-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На площадке Совета Федерации предложено использовать духовно-религиозные центры для языковой, правовой, культурной и социальной адаптации трудовых мигрантов. Как рассказала NEWS.ru первый заместитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, такая инициатива прозвучала в ходе семинара-совещания о совершенствовании законодательства в сфере социально-культурной адаптации иностранцев, который прошёл в верхней палате парламента 27 ноября.

Для более активного вовлечения в процесс языковой, правовой, культурной и социальной адаптации трудовых мигрантов нужно более широко использовать существующие духовно-религиозные центры, которые являются реальной точкой притяжения. Ирина Рукавишникова первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству первый замглавы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

В верхней палате парламента указали также на необходимость создания рабочей группы при Федеральном агентстве по делам национальностей для выработки единой федеральной политики по миграционным вопросам на территории РФ.

Значимость усиления координации и межведомственного взаимодействия в этой сфере отмечали практически все выступающие, — рассказала сенатор.

Кроме того, Рукавишникова отметила, что ещё одним серьёзным фактором поддержки в реальной правовой адаптации трудовых и образовательных мигрантов на территории РФ должен стать единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи, разработку которого ведёт Минюст.

По мнению советника главы Духовного собрания мусульман России Александра Ильина, это правильная инициатива, так как основная часть мигрантов — это жители стран СНГ, люди, в основном верующие, которые прибыли в РФ на заработки.

И как раз такие официальные духовно-религиозные центры и муфтияты становятся для них местом, где для них всегда открыты двери и где им готовы помогать, поддерживать, давать верные наставления не только в религиозной, но и в социально-культурной, правовой, языковой и других сферах, — пояснил он.

По словам эксперта, одним из таких примеров является межрегиональный Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ при Духовном собрании мусульман России, где ведутся ежедневные консультации мигрантов по бесплатной горячей линии, разработаны 10 брошюр на четырёх языках, где отражены все сферы жизни, с которыми сталкивается мигрант по прибытии на территорию РФ.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, предложение, на первый взгляд, выглядит логичным.

Конечно, имея в стране многомиллионную армию трудовых мигрантов, необходимо ею как-то управлять, чтобы избежать хаоса и непредсказуемых последствий. Иностранные работники должны находиться «под присмотром» государства, и в данном случае деятельность духовно-религиозных центров может стать отличным инструментом для их адаптации и социализации. Антон Орлов директор Института исследования проблем современной политики директор Института исследования проблем современной политики

Однако, по словам эксперта, не следует забывать и о потенциальных рисках. Орлов подчеркнул, что данные учреждения должны функционировать строго в правовом поле и не плодить фанатиков. Пускать всё на самотёк тоже не следует, добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если их заменят россияне. Однако, как считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, для этого работодателям придётся предложить достойную зарплату и условия труда.