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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что для восстановления государственного суверенитета на территории ДНР и ЛНР будет задействовано почти 800 полицейских.

А я думала, начнут с восстановления платёжных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские — беспилотники? — написала Захарова в Facebook. Как ранее писал News.ru, начальник пресс-службы Народной...