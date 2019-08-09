Сенатор Владимир Джабаров назвал жалкими попытки украинского МИДа выступить против визита президента России Владимира Путина в Крым. Его комментарий стал ответом на заявление Киева о том, что поездка главы РФ на полуостров является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украинцы ссылаются на свою конституцию. Но, кроме Конституции Украины, есть Конституция РФ. И для посещения нашей страны президенту не нужно никаких разрешений. Это очередная попытка «застолбить» Крым, но она обречена на провал. Это просто жалкие попытки что-то доказать, — отметил в разговоре с РБК первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
10 августа Путин побывал на международном байк-шоу «Тень Вавилона», которое прошло под Севастополем. Он приехал на площадку на мотоцикле «Урал» и в косухе в сопровождении скандально известного байкера Хирурга. Последний подарил главе государства меховую шапку из экипировки «Ночных Волков», писал News.ru.