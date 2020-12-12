В Совфеде отреагировали на призыв украинского дипломата к захвату Крыма

https://static.news.ru/photo/abd321cc-3c82-11eb-83c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Первый председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление украинского политика и дипломата Романа Бессмертного о необходимости силового захвата полуострова.

Мне кажется, что у него какое-то обострение. Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог, — цитирует RT российского сенатора.

Он добавил, что на Украине потеряли связь с реальным миром, если у людей появляются подобные идеи. Для «возвращения» Крыма необходимо, чтобы Россия исчезла с политической карты мира, но этого, подчеркнул Джабаров, «никогда не будет».

Ранее бывший посол Украины в Белоруссии и экс-председатель переговоров по Донбассу Бессмертный заявил, что Киев пытался реинтегрировать полуостров мирным путём на протяжении пяти лет. Теперь, по его словам, необходимо провести военную операцию по захвату Крыма. При этом Бессмертный отметил, что после возвращения полуострова в результате военной операции необходимо будет выселить с него всех «лояльных».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как ранее передавал NEWS.ru, «сказочным идиотизмом» назвал депутат Госдумы Михаил Шеремет призыв украинского дипломата Романа Бессмертного провести военную операцию по захвату Крымского полуострова.