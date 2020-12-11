В Госдуме назвали «идиотизмом» призыв украинского дипломата к захвату Крыма

https://static.news.ru/photo/d2020662-3bef-11eb-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Сказочным идиотизмом» назвал депутат Госдумы Михаил Шеремет призыв украинского дипломата Романа Бессмертного провести военную операцию по захвату Крымского полуострова.

Всё это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и прежде всего для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство, — цитирует РИА Новости российского парламентария.

Экс-председатель Украины на переговорах по Донбассу и бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Он заявил, что Киев пытался реинтегрировать полуостров мирным путём на протяжении пяти лет. При этом, по словам Бессмертного, после возвращения полуострова необходимо будет выселить с него всех «лояльных».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.