В Совфеде объяснили, почему Лукашенко признал Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял абсолютно правильно решение, признав Крым российским. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, политик за последние полтора года ощутил всю враждебность Украины по отношению к Белоруссии и понял, что Киев также относится к Крыму таким же образом.

То что, Лукашенко фактически признал Крым составной частью России нас очень радует. Он ощутил всю «любовь» Украины последние полтора года, почувствовал на себе всю враждебность Украины по отношению к Белоруссии и к нему лично и понял, что подобная враждебность со стороны Украины по отношению к Крыму [имеет место]. <...> Пришло время? он всё оценил, принял абсолютно правильное решение по Крыму, — сказал Цеков.

Говоря о том, не слишком ли долго Лукашенко принимал подобное решение, Цеков вспомнил пословицу: «Лучше поздно, чем никогда».

Ранее белорусский лидер заявил в интервью, что Крым де-факто и де-юро стал российским регионом после референдума 2014 года. Политик отметил, что когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским.

После слов Лукашенко в авиакомпании «Белавиа» сообщили, что могут приступить к полётам из Минска в Симферополь. Ранее перевозчик отказывался летать в Крым, поскольку для этого было необходимо политическое признание полуострова как части России, заявлял гендиректор предприятия Игорь Чергинец.