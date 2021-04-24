В Совфеде назвали смешными заявления Киева о визите Зеленского в Москву

https://static.news.ru/photo/24972cce-a4ee-11eb-aa2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о невозможности приезда президента Владимира Зеленского в Москву являются смешными. Об этом в разговоре с RT заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Вообще, само заявление смешное. Чем тогда отличается встреча, которую Зеленский хотел провести в Донбассе со «страной-агрессором»? То есть в Донбассе это страна для переговоров, а в Москве это будет «страна-агрессор», — возмутился Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что на самом деле проблема украинской стороны состоит в том, что Зеленскому на этой встрече нечего будет сказать Путину. Он, пояснил Джабаров, не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.

Я думаю, что это отговорки вице-премьера, придуманные, выглядят абсолютно смешно и неубедительно, — заключил он.

Ранее замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского коллеги Владимира Путина о переговорах в Москве, поскольку Россия является «страной-агрессором». По его мнению, если такая встреча всё же случится, её стоит провести в «нормандском формате», то есть с участием лидеров Германии и Франции.