В Словакии не сочли адекватным ответом РФ высылку своих дипломатов

https://static.news.ru/photo/c5c4c8c0-eb91-11ea-a430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Flegar/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Словакии ожидали высылку трёх сотрудников своего посольства из Москвы в качестве ответной меры России на недавнюю высылку трёх российских дипломатов из Братиславы. При этом министр иностранных дел страны Иван Корчок заявил, что не считает этот ответный шаг адекватным.

Действия МИД РФ в отношении трёх словацких дипломатов ожидались, но они не являются адекватной реакцией на высылку трёх российских дипломатов из Словакии, — цитирует «Словацкое радио» Корчка.

Он подчеркнул, что Словакия направляет на дипломатические посты в Россию дипломатов, исключительной задачей которых является работа на укрепление двусторонних отношений.

Как писал NEWS.ru, посла Словакии Петера Припутена вызвали в МИД РФ, где ему объявили о решении выслать из Москвы трёх словацких дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это решение было принято по принципу взаимности в связи с «безосновательной высылкой» 10 августа трёх дипсотрудников посольства РФ в Словакии. Премьер-министр республики Игор Матович тогда заявил, что решение связано с прошлогодним убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Матович добавил, что Россия является торговым партнёром Словакии, а русские для словаков — братский народ, но в таких случаях и для друзей необходимо проводить «ограничительную черту».