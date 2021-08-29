В России стартовало досрочное голосование за депутатов Госдумы

Досрочное голосование за депутатов Госдумы началось в России. С 3 сентября откроются избирательные участки за рубежом.

Первыми получили возможность проголосовать досрочно избиратели в труднодоступных регионах, который в России насчитывается 11. Добраться до них можно только с помощью авиации, вездеходах, на водном транспорте.

Досрочно голосование пройдёт также в воинских частях, на полярных станциях и судах, находящихся в плавании.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился по поводу того, что его не зарегистрировали на дистанционное электронное голосование, и потребовал предоставить ему и его соратникам право голосовать электронным способом.