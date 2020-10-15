В РФ готовятся к визиту специалистов ОЗХО по инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/beaae4b6-0eeb-11eb-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: opcwonline/facebook.com

В МИД РФ заявили, что в данный момент ведётся работа по подготовке визита в Россию специалистов международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Визит вызван расследованием инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

В российском внешнеполитическом ведомстве сочли, что заявления правительства Германии об «отравлении» Навального «расшатывают каркас доверительных отношений двух стран». В ведомстве также пообещали не оставить без ответа санкции ЕС в связи с этим инцидентом.

Указанные шаги не останутся без нашей должной реакции, — цитирует ТАСС официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По её словам, разъяснения Евросоюза по санкционным решениям «не просто не выдерживают никакой критики, а находятся вообще на грани абсурда». Захарова также обратила внимание на отсутствие «каких-либо реальных доказательств» по этому поводу.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Германии Кристофер Бургер прокомментировал доклад ОЗХО по инциденту с политиком Алексеем Навальным. По его словам, отчёт ОЗХО доказывает выводы немецких специалистов об использовании боевого отравляющего вещества «Новичок». Он отметил, что решающим в докладе является термин «группа веществ "Новичок"», который отсылает к запрещённым веществам.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.