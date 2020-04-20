В Мосгордуме отказались признать продление карантина на майские праздники

https://static.news.ru/photo/dc65685e-8341-11ea-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: szao.mos.ru

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов призвал дождаться «официальных решений руководства страны и города», а не опираться на анонимную информацию о готовящемся продлении режима нерабочих дней на майские праздники и будние дни начала мая.

По словам депутата, «никто не может с достоверностью спрогнозировать развитие ситуации», и пока в Москве ограничения введены до 1 мая.

Я сторонник руководствоваться официальными документами. <...> Поэтому я бы сейчас не пытался забегать вперёд, — заявил Щитов в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, о вероятном продлении ограничительных мер сообщил РБК со ссылкой на источники в органах власти. Карантин на майских праздниках назвали «наиболее вероятным вариантом», но при ухудшении ситуации власти допустили продление режима нерабочих дней на весь месяц.