Политика

В Мосгордуме отказались признать продление карантина на майские праздники

22:48, 20 апреля 2020 125
Фото: szao.mos.ru

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов призвал дождаться «официальных решений руководства страны и города», а не опираться на анонимную информацию о готовящемся продлении режима нерабочих дней на майские праздники и будние дни начала мая.

По словам депутата, «никто не может с достоверностью спрогнозировать развитие ситуации», и пока в Москве ограничения введены до 1 мая.

Я сторонник руководствоваться официальными документами. <...> Поэтому я бы сейчас не пытался забегать вперёд, — заявил Щитов в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, о вероятном продлении ограничительных мер сообщил РБК со ссылкой на источники в органах власти. Карантин на майских праздниках назвали «наиболее вероятным вариантом», но при ухудшении ситуации власти допустили продление режима нерабочих дней на весь месяц.

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